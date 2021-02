Incêndio atinge loja de roupas Nalin em Vilar dos Teles, São João de Meriti Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 18:45

incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (22), a loja de roupas Nalin que fica na Avenida Comendador Teles, em Vilar dos Teles, Umatingiu, na manhã desta segunda-feira (22), aque fica na Avenida Comendador Teles, em Vilar dos Teles, São João de Meriti . Segundo as primeiras informações recebidas, populares acionaram os Bombeiros rapidamente e a equipe conseguiu controlar as chamas, ainda pela manhã.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe teve dificuldade para entrar na loja, por isso uma retroescavadeira foi utilizada para retirar as portas do lugar e poder controlar o incêndio que teve início às 8h30min.

Ainda segundo mais informações, o interior da loja foi completamente destruído pelo fogo. Não houve feridos e não há informações das causas do incêndio, até a publicação desta matéria.

Devido ao incêndio, o trânsito na região de Vilar dos Teles, mais precisamente na Av. Comendador Teles, apresenta certa retenção.

