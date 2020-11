Por O Dia

Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou ferida na tarde deste domingo, na comunidade Menino de Deus, no bairro Rocha, em São Gonçalo, após um tiroteio na região. Por enquanto, não há informações sobre de onde teria partido o tiro. Mais cedo, duas pessoas foram baleadas no bairro de Santa Isabel.

Os baleados foram levadas para o Pronto Socorro de São Gonçalo. Segundo a unidade de saúde, uma das vítimas, um homem não identificado, de aproximadamente 25 anos, não resistiu aos ferimentos.



Uma mulher, Sideni Gonçalves Barbosa, de 49 anos, foi atingida por tiros no abdome. Ela passou pelo centro cirúrgico e o estado de saúde dela é estável. As polícias Civil e Miitar ainda não informaram a dinâmica do caso.



Mais cedo, um outro caso aconteceu também em São Gonçalo. Um homem e uma mulher foram baleados próximo a um ponto de votação no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, e deram entrada, na tarde deste domingo, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.



Segundo a PM, eles foram feridos por balas perdidas durante um ataque a uma viatura da corporação.

Thiago Terra Diniz, de 24 anos, deu entrada na unidade na tarde deste domingo após ser atingido por um tiro no pescoço. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o paciente apresenta estado de saúde grave.



Já a mulher, identificada como Ana Lucia de Lima, de 56 anos, foi baleada nas costas. A paciente deu entrada no Centro de Trauma do HEAT e o estado de saúde dela é estável.