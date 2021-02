O I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções – Aldir Blanc acontece entre os dias 22 e 27 de março de 2021 Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 21/02/2021 13:10

I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções – Aldir Blanc, que será realizado entre os dias 22 e 27 de março de 2021, de forma online e gratuita, está com inscrições abertas e selecionará 10 espetáculos teatrais, obedecendo a origem das companhias ou proponentes: metade da Baixada Fluminense, incluindo – Aldir Blanc, que será realizado entre os dias 22 e 27 de março de 2021, de forma, está come selecionará, obedecendo a origem das companhias ou proponentes:Fluminense, incluindo São João de Meriti , 30% das demais regiões do Rio de Janeiro e 20% de todo o Brasil. As inscrições poderão ser realizadas até 01/03/2021 através dos sites adonadacasaproducoes.com e prosas.com.br.

O Festival, que conta com patrocínio da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem como objetivo reunir diferentes grupos teatrais, visando a estruturação e ampliação do mercado de trabalho para artistas e técnicos em artes cênicas, que em sua maior parte sofreu com este período de pandemia.

Publicidade

A produtora reúne, para o júri de seu primeiro festival de teatro, três nomes de peso, experiência e muito amor pelo teatro: Claudia Valli, Claudio Gabriel e Heitor Martinez. As produtoras Renata Oliveira e Paula Martinez Mello, com grande experiência na área, estão à frente do projeto.

Júri do I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções – Aldir Blanc: Claudia Valli, Claudio Gabriel e Heitor Martinez Divulgação

Publicidade

As companhias inscritas no Festival poderão se apresentar através de envio do espetáculo gravado, sem edições, ou ao vivo, neste caso, a companhia fica responsável pela transmissão e liberação de conteúdo. Os critérios para escolha de melhor espetáculo a serem adotados pelos jurados, serão os seguintes: Roteiro, Direção, Atuação, Iluminação, Sonorização, Cenário, Figurino, Tempo de apresentação e Qualidade de transmissão e imagem.

De acordo com a organização do evento, os três melhores espetáculos receberão troféus e premiação em dinheiro: 1º colocado (R$1.500,00), 2º colocado (R$1.000,00) e 3º colocado R$ 500,00.

Publicidade

O evento será exibido nas páginas do Facebook da Dona da Casa Produções, do Festival e através de transmissão na Alternativa Esportes Web Radio.

Para mais informações sobre o Festival, inscrições e regras, basta acessar o Edital por aqui

Publicidade