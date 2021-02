Duque de Caxias recebe Festival de Jazz no fim de semana Divulgação

Duque de Caxias - O próximo fim de semana será de celebração em Duque de Caxias. No sábado e no domingo (27/02 e 28/02), acontece no Matiz Multi Suítes, a3ª edição Festival Jazz e Blues Caxias. Desta vez, diante dos protocolos sanitários para evitar o contágio do novo coronavírus, a festa ocorre no formato Drive In e transmissão ao vivo pelas redes sociais. A entrada será franca e está sujeita à lotação.

No primeiro dia, dia 27, a partir das 18h, cantam nomes como Marcela Rodrigues, Michel Maia e Samuel Ramos. Já no domingo, dia 28, também a partir das 18h, sobem ao palco: Misael da Hora, Rodrigo Dias, Taryn e trio.

"Depois de muita luta e sonhos, podemos acreditar que estamos vivendo, nesse momento de pandemia, um fortalecimento da cultura, graças a pessoas incríveis. Nós da Gama Produção Artística, sempre nos preocupamos em trazer para Duque de Caxias e moradores da Baixada, apresentações culturais de qualidade, algumas pessoas acreditam que precisam se deslocar para outras regiões do Rio de Janeiro, para curtirem uma boa música ou teatro", afirmou Léo Gama, da Gama Produção Artística, que é responsável pelo evento.



O evento tem patrocínio via Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A transmissão ao vivo vai ocorrer pelofacebook.com/GamaFestivaljazzeBlues/. Mais informações pelo telefone (21) 98933-5262.



Serviço:

3ª edição Festival Jazz e Blues Caxias

Local: Matiz Multi Suítes (serviços de restaurante do hotel no dia)

Realização: Gama Produção Artística

(Léo Gama: cantor/compositor/produtor cultural e empreendedor)

Patrocínio: Secretaria de cultura e economia criativa do Estado do Rio de Janeiro

Lei Aldir Blanc - Fomenta Festival (sececrj)

Formato Drive In e transmissão pelo facebook.com/GamaFestivaljazzeBlues/

Informações: 21 98933-5262 - ENTRADA FRANCA - Sujeito à lotação



Dia 27 de fevereiro 18 h

Marcela Rodrigues

Michel Maia

Samuel Ramos



Dia 28 de fevereiro 18 h

Misael da Hora

Rodrigo Dias

Taryn e trio