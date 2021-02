O município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pertencente a região Metropolitana I, se encontra em baixo risco (bandeira amarela) Secretaria de Saúde

Por Eric Macedo

Publicado 20/02/2021 12:20

Mapa de Risco da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. O município de baixo risco (bandeira amarela). A análise da Secretaria de Estado de Saúde comparou a semana epidemiológica 05 (de 31 de janeiro a 06 de fevereiro) com a 03 (de 17 a 23 de janeiro) de 2021. Nesta sexta-feira (19), foi publicada a 18ª edição dodano Estado do Rio de Janeiro. O município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, pertencente a região Metropolitana I, se encontra em. A análise da Secretaria de Estado de Saúde comparou a semana epidemiológica 05 (de 31 de janeiro a 06 de fevereiro) com a 03 (de 17 a 23 de janeiro) de 2021.

Diante das novas atualizações, segundo a Secretaria de Saúde, algumas das medidas de distanciamento e segurança ideais para toda a população meritienses são:

- Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

- Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando.

- Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico.

- Não toque nos olhos, no nariz ou na boca.

- Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou expirar.

- Fique em casa se você se sentir indisposto.

- Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar.

Vacinação contra a Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde (MS) 1.040.320 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 855.320 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca. Até quinta-feira (18.02), haviam sido entregues 842.890 doses aos 92 municípios do Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira (19), um lote com 193.500 doses do imunizante começou a ser distribuído na capital, Niterói, São Gonçalo e Maricá. Para os outros 88 municípios, incluindo São João de Meriti, a entrega será realizada na próxima segunda-feira (22.02), a partir das 7h, por quatro aeronaves, de acordo com a SES. A ação contará com helicópteros do Corpo de Bombeiros e do Governo do Estado e apoio da Polícia Civil.

