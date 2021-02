Família assistida pelo Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família (PAIF), em Meriti PMSJM

Meriti, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) vem oferecendo apoio às famílias que se encontram em vulnerabilidade social e que estão inscritas no Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família (PAIF) do SUS. São oferecidas visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços e políticas sociais. Em, o Centro de Referência da Assistência Social () vem oferecendo apoio às famílias que se encontram em vulnerabilidade social e que estão inscritas no Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família () do SUS. São oferecidas visitas domiciliares, orientações e encaminhamento a outros serviços e políticas sociais.

Um dos públicos-alvos do PAIF são famílias com crianças com microcefalia. Nesses casos, segundo a pasta, o atendimento é personalizado, os responsáveis recebem visitas dos psicólogos e assistência em relação a direitos e benefícios.

A secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho, e o psicólogo do CRAS Eden, Otávio Mangabeira, visitaram famílias que são atendidas pelo PAIF, no dia 11 de fevereiro, entre elas a da Tatiana Nascimento, 37 anos, dona de casa e mãe de três filhos, um deles é o Luiz Felipe Nascimento de 15 anos, portador de necessidades especiais. “Eu tive toxoplasmose na gestação que afetou a parte motora e mental dele. Por conta disso, ele não fala e a alimentação é por sonda. Levo ele para fazer fisioterapia, fono e, por conta de uma luxação, vai fazer uma cirurgia no quadril”.

Psicólogo do CRAS Éden, e Secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho PMSJM



Tatiana também relatou que além da microcefalia, Luiz tem paralisia cerebral e síndrome de West, que provoca espasmos, interrupção do desenvolvimento e outros problemas. Ela diz que os programas de assistência oferecidos pelo CRAS são fundamentais para a vida e o desenvolvimento do Luiz e de sua família. “Sempre que tenho alguma dúvida, busco por atendimento e eles me dão o suporte que preciso, isso é fundamental para nós”, exclamou. Tatiana também relatou que além da microcefalia, Luiz tem paralisia cerebral e síndrome de West, que provoca espasmos, interrupção do desenvolvimento e outros problemas. Ela diz que os programas de assistência oferecidos pelo CRAS são fundamentais para a vida e o desenvolvimento do Luiz e de sua família. “Sempre que tenho alguma dúvida, busco por atendimento e eles me dão o suporte que preciso, isso é fundamental para nós”, exclamou.

Para participar do PAIF, saber dos serviços e benefícios para crianças com microcefalia e outros serviços oferecidos, basta ir ao CRAS Meriti mais próximo e se informar. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 8h às 17h.

Endereços:

- CRAS Éden: Rua Ana Brito da Silva, 2.470 – Éden.

- CRAS Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris.

- CRAS Vila São José: Avenida Comendador Teles, 3.199 – casa 2 – Vila São José.

- CRAS Centro: Rua São João Batista, 742 – Centro.