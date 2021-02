Em caso de uma urgência real, ligue para 192 (SAMU MERITI) PMSJM

Samu de São João de Meriti vem desenvolvendo um trabalho importante para a cidade e, consequentemente, o número de atendimentos aumentou. De 2017 até o final do ano passado, foi registrado um aumento de 452% nos trabalhos realizados pela equipe, segundo a organização. O Serviço Móvel realiza diariamente atendimentos de baixa, média e alta complexidade.

Para conhecer um pouco mais sobre a estrutura da unidade e o trabalho das equipes, o coordenador médico do Samu, Luiz Felipe de Almeida, respondeu algumas questões e abordou problemas como os trotes que o serviço recebe frequentemente.

Segundo o coordenador, 30% das ligações recebidas pela central de atendimento são falsas. Na grande maioria das vezes, a equipe consegue identificar e evitar o deslocamento da ambulância, mas não é sempre:

“A cada atendimento falso, recursos são disponibilizados, equipes são mobilizadas e acabamos perdendo tempo com um atendimento que não é verdadeiro. Isso deixa um chamado real sem socorro. Tenho o sentimento de pura frustração. É um absurdo que, em pleno 2021, uma pessoa se disponibilize a ligar para abrir um falso chamado. A gente deixa de atender pessoas que realmente precisam por conta disso”, disse.

Luiz Felipe de Almeida, o coordenador médico do Samu Meriti PMSJM

Além do atendimento primário de urgência e emergência em residência, a equipe realiza serviços como o de verificação de óbito: “Quando ocorre uma morte em residência, o familiar deve ligar para o 192 e informar o que aconteceu que enviaremos uma ambulância para fazer a declaração, se não for uma morte suspeita. Outro serviço é o de transferência, caso o paciente precise de algum tipo de atendimento que as nossas unidades não possam oferecer. E, por último, o transporte de pacientes acamados que estão com consultas marcadas em qualquer unidade de saúde."

Por fim, Felipe também falou das aquisições que foram feitas a partir de 2017: “Até o início de 2017, tinha apenas uma ambulância funcionando e hoje temos dez. Isso é uma conquista do povo de Meriti", concluiu.

Serviço:

A base do Samu de São João de Meriti está localizada na Avenida Presidente Lincoln, 1.050 - Jardim Meriti. Em caso de uma urgência real, ligue para 192.