Publicado 16/02/2021 17:08

Acertado com o Fluminense para a próxima temporada, Samuel Xavier não irá disputar as últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro pelo Ceará. O lateral direito de 30 anos foi liberado pelo clube cearense, que já iniciou a reformulação do elenco. Eduardo Brock e Diogo Silva também saíram.

Samuel Xavier já não entrara em campo no último domingo, no confronto entre Ceará e Fluminense no Castelão. A alegação foi de que o jogador estava com fadiga muscular. Ele estava no clube desde 2018, em sua segunda passagem.



Nos próximos dias, Samuel Xavier deve ir para o Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense. Com mais tempo de férias, ele pode, inclusive, se apresentar antes do elenco principal e treinar com a equipe sub-23 que iniciará o Campeonato Carioca, no dia 3 de março.



Além do lateral de 30 anos, o Fluminense também acertou com o zagueiro Rafael Ribeiro, que disputou a Série B pelo Náutico.