Paraná - Um ex-vereador da cidade de Apucarana, no Paraná, morreu aos 77 anos na madrugada desta segunda-feira, após receber uma ligação de criminosos anunciando o falso sequestro da filha dele.

Disnei Leug, que tinha problemas do coração, foi acordado por uma ligação às 4h30 pedindo resgate da filha, do genro e de três netas. O suspeito pediu dinheiro do resgate e o ex-político passou mal em seguida. Ele chegou a ser socorrido pela esposa, mas não sobreviveu.

A família ainda não registrou boletim de ocorrência sobre o caso. O corpo de Disnei é velado na Câmara de Vereadores da cidade de Apucarana e o enterro será realizado no Cemitério Cristo Rei.