Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:16 | Atualizado 17/02/2021 22:00

A Secretaria Municipal de Educação de São João de Meriti inicia a partir desta), as. Devido a pandemia da Covid-19, as aulas retomam depara todos os alunos matriculados na rede. De acordo com a prefeitura, a pasta está planejando o retorno híbrido seguindo orientações e protocolos da Organização Mundial de Saúde, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e órgãos de fiscalização. Por enquanto, ainda