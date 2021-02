Vacinação contra a Covid-19 em Meriti Mariana Ricci

Publicado 17/02/2021 17:44

Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a Secretaria Municipal de Saúde retornou nesta quarta-feira, 17, as aplicações das primeiras doses da vacina contra a covid-19 em idosos acima de 75 anos e profissionais da saúde acima de 60 anos na ativa. Também estão sendo vacinados quem foi imunizado com a Coronavac, anteriormente (segunda dose). A pasta informa que a data da segunda dose está destacada na caderneta de vacinação.

De acordo com a Prefeitura, a partir de hoje (17), as aplicações no município vão acontecer da seguinte forma:

- Das 9h às 12h, aplicação da primeira dose para idosos a partir de 75 anos e profissionais da saúde acima de 60 anos na ativa.



- Das 12h às 15h, aplicação da segunda dose para quem foi imunizado com a Coronavac.

A organização ainda reforça para quem tem um idoso (a partir de 75 anos), sem condições de sair de casa, que vá até o posto de saúde mais próximo, com os documentos dele e solicite a vacinação no modelo Drive-Thru. Assim, uma equipe irá vaciná-lo rapidamente.

Ao todo, oito unidades de saúde estão fornecendo as doses de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas, são elas:

