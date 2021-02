A Mais Verde é a nova marca que nasceu da união entre a Meriti Mais Verde, concessionária responsável pela gestão de lixo de Meriti, e a Verde Gestão Ambiental, empresa de serviços de mão de obra terceirizada e aluguel de veículos. Reprodução

Publicado 16/02/2021 09:16

Mais Verde, concessionária de limpeza urbana de 25% do valor dos salários de janeiro de seus funcionários. A empresa anunciou ainda que vai pagar a quantia restante até a próxima quinta-feira (18/02). Segundo a concessionária, uma grave crise financeira, decorrente de uma dívida da Prefeitura, que já alcança o patamar de R$ 60 milhões e está em discussão na Justiça, vem prejudicando os serviços. A dívida acumula pagamentos atrasados referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. , concessionária de limpeza urbana de São João de Meriti , informou, em nota, que pagou na última quinta-feira (11/02)de janeiro de seus funcionários. A empresa anunciou ainda que vai pagar a quantia restante até a próxima quinta-feira (18/02). Segundo a concessionária, uma gravefinanceira, decorrente de uma dívida da Prefeitura, que já alcança o patamar dee está em discussão na Justiça, vem prejudicando os serviços. A dívida acumula pagamentos atrasados referentes aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020.

Diante deste cenário, a concessionária recebeu no mês passado um ofício da administração pública que indicaria intenção de rompimento do contrato de concessão, firmado em julho de 2016 para coleta, transporte, varrição, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos do município. Usando o princípio da autotutela, que garante ao ente público o controle dos seus atos, o governo alega que existem ressalvas no mesmo contrato que defendeu judicialmente em 2020.

Desde dezembro, a Mais Verde vem comunicando à população meritiense e aos funcionários sobre as dificuldades enfrentadas, que recaem sobre a capacidade de pagamento dos colaboradores e dos fornecedores – como os responsáveis pelo combustível dos caminhões de coleta e pela disposição final do lixo em um aterro sanitário.

Diante disso, segundo a diretoria da empresa, cabe à Prefeitura um reconhecimento da importância das atividades da concessionária para a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população.

