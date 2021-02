Instalação de rede de esgoto e operação tapa-buraco foram fiscalizadas pela Secretaria de Obras Divulgação/ PMSJM

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 09:15

Secretaria de Obras, está se empenhando para entregar os melhores serviços para a população. Durante este fim de semana, a pasta publicou algumas melhorias e operações que estão sendo realizadas em diferentes bairros do município como: instalação de rede de esgoto sanitário, operação tapa-buraco e nova rede de drenagem. A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da, está se empenhando para entregar os melhores serviços para a população. Durante este fim de semana, a pasta publicou algumas melhorias e operações que estão sendo realizadas emdo município como: instalação de rede de esgoto sanitário, operação tapa-buraco e nova rede de drenagem.

Na Rua Gessyr Gonçalves Fontes, no Centro, a Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Trânsito, realizou uma intervenção, para instalação de rede de esgoto sanitário, no último dia (11). Por conta da ação, o trânsito foi desviado e as ruas Raul de Oliveira e Manoel Corrêa tiveram alteração no sentido.

Publicidade

Neste mesmo dia, a Secretaria de Serviços Públicos realizou mais uma etapa da operação Tapa-buraco. Desta vez, a ação foi na Av Dr. Roberto Silveira, no bairro Éden. Moradores relataram que os problemas na região vinham se arrastando há meses e que, finalmente, foi solucionado.

Para pôr fim aos alagamentos que acontecem há mais de 50 anos no bairro Parque Araruama, a pasta irá realizar obras de drenagem com a instalação de mais de 300 manilhas, na Rua Dionísio da Rocha.

Publicidade

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, João Roberto (Joãozinho), a previsão é que as obras comecem nas próximas semanas: “Já temos o projeto todo pronto e estamos depositando o material necessário. Vamos realizar essa obra que é tão esperada pela população”, disse.

Leia também: Prefeitura realiza operação para inibir aglomerações e irregularidades durante Carnaval em Meriti