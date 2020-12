Duas vítimas foram socorridas de helicóptero ao Hospital Alberto Torres Reprodução

Rio - Um acidente entre um carro de três motos que aconteceu nesta noite na Estrada de São Vicente, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, deixou uma pessoa morta e quatro feridas. De acordo com as primeiras informações, uma criança e um adulto foram socorridos de helicóptero para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Outras duas vítimas foram levadas para UPA de Araruama. Todos em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.



Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

*Matéria em atualização