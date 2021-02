Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde começa a vacinar na próxima quarta-feira (24) trabalhadores da saúde e idosos que já tomaram a primeira dose de CoronaVac. Para a imunização, a cidade ampliou os pontos de atendimento para oito, sendo três deles com drive-thru, que funcionarão das 8h às 17h. Foram incluídos o Clube Mauá e o Centro de Tradições Nordestinas, exclusivos para drive-thru, juntamente com a Umpa Nova Cidade. O polo sanitário de Rio do Ouro também voltará a vacinar. Além da segunda dose, a cidade começa a imunizar, em domicílio, idosos com mais de 81 anos que são acamados ou têm mobilidade reduzida e são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF).

Só devem se dirigir a um dos pontos de vacinação aqueles que tomaram a primeira dose de CoronaVac em São Gonçalo e que já tenham 21 dias de vacinado. Para ser imunizado, deve-se ter em mãos o comprovante de vacinação da primeira dose de CoronaVac feito pela Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. Não é obrigatório tomar a segunda dose na unidade em que foi aplicada a primeira vacina. Quem não tiver o comprovante não será vacinado. A segunda dose desse público – um total de 10.720 pessoas – já está reservada e pode ser administrada entre 21 e 28 dias após a primeira dose para garantir a eficácia. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que ainda não está disponível.

Os idosos acamados ou com mobilidade reduzida a partir de 81 anos, que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF), serão vacinados em suas residências. O agendamento acontecerá pelos agentes de saúde pessoalmente. Ao todo, devem ser vacinados 1.260 idosos nesta situação.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo retirou, na última nesta sexta-feira (19), 11.980 doses da vacina CoronaVac da Coordenadoria Geral de Armazenamento (CGA), no Barreto, em Niterói, sendo 10.720 para aplicação da segunda dose e outras 1.260 que serão para a primeira dose. São Gonçalo segue imunizando com a segunda dose os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e postos da linha de frente da covid-19, em seus locais de trabalho, e idosos em instituição de longa permanência (Ilpis) e residências terapêuticas.

"A Secretaria Municipal de Saúde aguarda novas remessas de vacinas para continuar imunizando a população com a primeira dose. Assim que forem entregues, o município deve prosseguir com a vacinação dos idosos a partir de 81 anos e profissionais de saúde com mais de 60 anos nos postos de saúde. A população pode acompanhar o site www.saogonçalo.rj.gov.br e as redes sociais da Prefeitura, que irão informar quando a aplicação será retomada nas unidades de saúde e quem terá prioridade", explica o secretário municipal de Saúde, André Carvalho Vargas.