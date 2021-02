Delegacia de São João de Meriti - 64ª DP Polícia Civil Reprodução Google Maps

tráfico de drogas no município de 64ª DP apreenderam um jovem por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. De acordo com os agentes, o adolescente foi capturado no Centro de Meriti. Durante ação para reprimir ono município de São João de Meriti , na Baixada Fluminense, policiais civis daapreenderam umpor fato análogo ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. De acordo com os agentes, o adolescente foi capturado no Centro de Meriti.

Ainda segundo a equipe, com o menor foi apreendido 86 invólucros de maconha, 32 frascos de “cheiro da loló”, 110 pinos de cocaína e três rádios comunicadores.

Por fim, o adolescente foi encaminhado, junto com as drogas, à Delegacia de Polícia do município.