Camara Municipal do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 20:52

Rio - A Câmara Municipal do Rio definiu, nesta quinta-feira, os integrante das Comissões Permanentes para a Sessão Legislativa de 2021. No total, serão 26 Comissões integradas por três vereadores que terão as seguintes funções: presidente, vice-presidente e suplente. O regimento interno da Casa estabelece que cada vereador deverá participar da constituição de, pelo menos, uma comissão permanente, e não pode pertencer a mais de três. E, os membros da Mesa Diretora ficam impedidos de participar da constituição das mesmas.



De acordo com a medida, é atribuição das Comissões Permanentes estudar proposições e outras matérias submetidas ao seu exame, emitir parecer e oferecer substitutivos ou emendas, quando julgar oportuno. Também é sua função promover estudos, pesquisas e investigações sobre questões de interesse público, relativas à sua competência; e ainda, tomar a iniciativa da elaboração de proposições.



Publicidade

A Comissão de maior importância é a de Justiça e Redação. Cabe a ela opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara Municipal sem seu parecer.



Veja como ficou a composição das Comissões Permanentes:



Publicidade

. Abastecimento, Indústria e Comércio: Waldir Brazão, Jair da Mendes Gomes e Ulisses Marins

. Administração e assuntos ligados ao Servidor Público: Jorge Felippe, Inaldo Silva e Luciano Medeiros

. Assistência Social: Dr. Gilberto, Celso Costa e Dr. Marcos Paulo

. Assuntos Urbanos: Tainá de Paula, Vitor Hugo e Eliel do Carmo

. Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática: Pedro Duarte, Carlos Bolsonaro e William Siri

. Cultura: Reimont, Renato Moura e Tarcísio Motta

. Defesa Civil: Dr. Carlos Eduardo, Jones Moura e Alexandre Isquierdo

. Defesa da Mulher: Veronica Costa, Mônica Benício e Eliel do Carmo

. Direitos Humanos: Teresa Bergher, Alexandre Isquierdo e Gabriel Monteiro

. Direitos da Criança e do Adolescente: Thais Ferreira, Jair da Mendes Gomes e Waldir Brazão

. Direitos da Pessoa com Deficiência: Marcio Ribeiro, Lindbergh Farias e Dr. Carlos Eduardo

. Direitos dos Animais: Luiz Carlos Ramos Filho, Dr. Marcos Paulo e Vera Lins

. Educação: Marcio Santos, Tarcísio Motta e Prof. Célio Lupparelli

. Esportes e Lazer: Felipe Michel, Zico Papera e Marcelo Arar

. Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira: Rosa Fernandes, Prof. Célio Lupparelli e Márcio Ribeiro

. Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social: Paulo Pinheiro, Dr. João Ricardo e Dr. Rogerio Amorim

. Idoso: João Mendes de Jesus, Dr. João Ricardo e Paulo Pinheiro

. Justiça e Redação: Dr. Jairinho, Thiago K. Ribeiro e Inaldo Silva

. Meio Ambiente: Zico Papera, Vitor Hugo e Chico Alencar

. Defesa do Consumidor: Vera Lins, Teresa Bergher e Welington Dias

. Obras Públicas e Infraestrutura: Welington Dias, Ulisses Marins e Dr. Gilberto

. Prevenção às Drogas: Dr. João Ricardo, Veronica Costa e João Mendes de Jesus

. Segurança Pública: Dr. Rogerio Amorim, Jones Moura e Gabriel Monteiro

. Trabalho e Emprego: William Siri, Rocal e Jorge Felippe

. Transporte e Trânsito: Alexandre Isquierdo, Felipe Michel e Luiz Carlos Ramos Filho

. Turismo: Marcelo Arar, Carlos Bolsonaro e Renato Moura