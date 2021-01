Ataque de criminosos matou irmãos que eram donos de barbearia em Gramacho, Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 08:59 | Atualizado 24/01/2021 10:04

Rio - Dois irmãos, donos de uma barbearia na Rua Darcy Vargas, em Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram mortos na tarde deste sábado. O estabelecimento foi alvo de tiros e até granadas, e os irmãos morreram na hora.

Segundo relatos de redes sociais, o ataque mirava um cliente que estava cortando o cabelo e conseguiu fugir, e faz parte da guerra do tráfico entre o Corte 8 e Gramacho. Os irmãos eram conhecidos como Dudu e Careca, e não tinham relação com o conflito. Ainda segundo relatos, havia também uma criança dentro da barbearia no momento dos tiros, mas ela conseguiu fugir.

Publicidade

A PM informou que o esquadrão antibombas foi acionado e a ocorrência encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Clima tá quente no Gramacho e nem é por conta do calor. Chegou aqui pra gente: “Jogaram uma granada e fuzilaram o... Publicado por Caxias da Depressão em Sábado, 23 de janeiro de 2021