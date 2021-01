Milton Andrade ficou muito feliz ao ser vacinado e disse quer voltar a abraçar os que amam Divulgação/Allexandre Costa

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 07:00

Rio das Ostras - Depois de uma longa espera e expectativa, as vacinas contra a Covid-19 chegaram em Rio das Ostras e o trabalho de imunização segue a todo vapor desde o dia 19. Nesta primeira fase, as vacinas CoronaVac são destinadas aos profissionais da Saúde que trabalham na linha de frente do combate ao Coronavírus, das Redes Municipal e Privada, e idosos e profissionais que vivem em Instituições de Longa Permanência - ILP.



Ao longo da última semana, a emoção tomou conta de muitas pessoas do grupo prioritário que foram vacinadas. Na quinta-feira (21), as doses de esperança chegaram na Casa de Repouso Esmeralda, onde 26 idosos e 22 profissionais puderam ser imunizados, e na Residência Terapêutica, as vacinas foram aplicadas em 20 profissionais e mais 9 moradores da instituição, que é um braço da Saúde Mental.



A gerente da Residência Terapêutica, Andréa Satler Andrade Cyrino, disse que ficou muito feliz com a disponibilização da vacina para todos os moradores e funcionários, e que tem muito a agradecer.



Cartão de Vacinação fez a alegria dos moradores da Residência Terapêutica Divulgação

“Agora teremos mais tranquilidade para trabalhar e sabendo que nossos moradores estão protegidos. O Município tem uma equipe de Epidemiologia muito atuante e responsável, que realiza um trabalho maravilhoso imunizando os grupos prioritários com o suporte e orientação neste momento tão crítico que estamos vivendo durante a pandemia. Agradeço aos funcionários e toda equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho diário para tudo dê certo para todos que trabalham com Saúde Mental”, ressaltou Andréa.



Para Milton Andrade Barreto dos Santos, de 84 anos, que vive na Casa de Repouso Esmeralda, foi um dia muito especial para todos os seus companheiros idosos e que não poderia estar mais feliz. “Já estava esperando por isso há muito tempo. Além de estarmos mais protegidos, receber a vacina só nos enche de esperança em poder voltar a abraçar todas as pessoas que a gente ama”, comentou.



PERDAS – Segundo as diretoras da instituição, Fernanda Machado Ferreira e Roberta Machado Ferreira, durante a pandemia uma funcionária contraiu Covid-19 e duas idosas foram a óbito.



“Quando a pandemia atingiu seus maiores picos, a pressão foi muito grande. Tínhamos a responsabilidade de proteger além das nossas vidas, outras vidas. Hoje, a Casa de Repouso Esmeralda recebeu a primeira dose da vacina e estamos muito otimistas. Nos sentimos gratas e felizes, pois é fundamental que o máximo de pessoas tomem a vacina, porque isso vai levar a uma proteção geral da sociedade. Precisamos nos vacinar para podermos voltar a vida normal, com beijo, abraço e aperto de mão, gestos tão importantes para todos nós e que sentimos tanta falta”, concluiu Fernanda, agradecendo também as equipes da Vigilância Epidemiológica e do Programa Saúde do Idoso do Município, e aos familiares dos idosos por todo apoio na decisão de isolamento.



O trabalho de imunização com a primeira dose da vacina segue até esta semana.

“Agora teremos mais tranquilidade para trabalhar e sabendo que nossos moradores estão protegidos. O Município tem uma equipe de Epidemiologia muito atuante e responsável, que realiza um trabalho maravilhoso imunizando os grupos prioritários com o suporte e orientação neste momento tão crítico que estamos vivendo durante a pandemia. Agradeço aos funcionários e toda equipe da Secretaria de Saúde pelo empenho diário para tudo dê certo para todos que trabalham com Saúde Mental”, ressaltou Andréa.Para Milton Andrade Barreto dos Santos, de 84 anos, que vive na Casa de Repouso Esmeralda, foi um dia muito especial para todos os seus companheiros idosos e que não poderia estar mais feliz. “Já estava esperando por isso há muito tempo. Além de estarmos mais protegidos, receber a vacina só nos enche de esperança em poder voltar a abraçar todas as pessoas que a gente ama”, comentou.Segundo as diretoras da instituição, Fernanda Machado Ferreira e Roberta Machado Ferreira, durante a pandemia uma funcionária contraiu Covid-19 e duas idosas foram a óbito.“Quando a pandemia atingiu seus maiores picos, a pressão foi muito grande. Tínhamos a responsabilidade de proteger além das nossas vidas, outras vidas. Hoje, a Casa de Repouso Esmeralda recebeu a primeira dose da vacina e estamos muito otimistas. Nos sentimos gratas e felizes, pois é fundamental que o máximo de pessoas tomem a vacina, porque isso vai levar a uma proteção geral da sociedade. Precisamos nos vacinar para podermos voltar a vida normal, com beijo, abraço e aperto de mão, gestos tão importantes para todos nós e que sentimos tanta falta”, concluiu Fernanda, agradecendo também as equipes da Vigilância Epidemiológica e do Programa Saúde do Idoso do Município, e aos familiares dos idosos por todo apoio na decisão de isolamento.O trabalho de imunização com a primeira dose da vacina segue até esta semana.