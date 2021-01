Idosa de 95 anos morre carbonizada após incêndio em casa de repouso em Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:32 | Atualizado 30/01/2021 11:41

Rio - A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas de um incêndio em uma casa de repouso que resultou na morte de uma idosa de 95 anos, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira (27), no bairro Retiro São Joaquim.

A aposentada Zumira Cândida da Silva morreu carbonizada, restando apenas a ossada dela, segundo informações da polícia. Ela foi sepultada nesta sexta-feira (29), no Cemitério Municipal São João Batista, em Itaboraí, como indigente.



Publicidade

Uma neta dela esteve no Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo e soube que os exames do material coletado ficam prontos em seis meses, quando a família deve receber a confirmação da morte da aposentada.



A família também reclamou da demora na informação sobre o incêndio. Zulmira estava internada na casa de repouso Céus Saúde desde o último dia 4 de janeiro, após um AVC.

Publicidade

Agentes da 71ª DP (Itaboraí) realizaram a perícia no local e aguardam a conclusão do laudo. De acordo com a polícia, uma pessoa que se apresentou como responsável pelo asilo negou que o incêndio teria deixado alguma vítima fatal. A mulher alega que os idosos foram retirados em segurança, contestando a informação dos Bombeiros que acharam a ossada.