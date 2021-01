Anitta reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 16:13 | Atualizado 31/01/2021 17:22

Rio - Anitta está mesmo interessada em Arthur, participante do 'Big Brother Brasil 21'. Após dizer que ele era um tesão, a Poderosa voltou a usar suas redes sociais para mandar um recadinho para o brother.

"Arthur, se eu ainda estiver solteira, quando você sair da casa, me manda uma DM. Porque a minha vida é assim né, a gente nunca sabe, pode ser que amanhã eu já casei com alguém, mas o script é esse", disse ela no Instagram Stories.

Ela ainda brincou: "Eu na verdade assistindo esse Big Brother eu ainda não entendi por que que ninguém tá dando em cima do Arthur. É tanta briga que o povo esqueceu de se pegar, gente? Boninho me chama pra fazer um show aí, vou te falar umas datas que tenho em fevereiro, vou lá na festa faço um show, dou uns pegas no Arthur e vou embora. Eu faço um teste, fico num hotel esperando, faz outro teste, entro, faço esse show, dou um beijo na boca e saio, o povo vai amar, a audiência".

Na rede social, ela também deu sua opinião sobre os participantes do reality que gosta. Sobre o Projota, a cantora comentou: "Meu reizinho, meu reizinho sempre soube e sempre será. Meu reizinho apenas, é isso".

Ao falar sobre a Carla Diaz, Anitta relembrou que as duas eram amigas. "Ahhh, no início da minha carreira a gente era meio amiga, não lembro porque a gente se afastou, Vamos retornar essa amizade já" e completou: "Acho que ela vai pra final".

A cantora também deixou um recadinho para Gilberto. ""Você tá na minha lista da próxima festa que tiver na minha casa, quando acabar o corona, tá bom?"