Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:48

Rio - Anitta é uma das famosas que tem acompanhado o 'Big Brother Brasil 21', pelo menos pelas redes sociais. É que ao ver uma publicação de um vídeo de Arthur brigando com Lucas, a cantora aproveitou para mostrar que curtiu o rapaz e dizer o que achou da cena. "Gente, que tesão", escreveu ela nos comentários.

Essa não é a primeira vez que a cantora comenta o reality show da Globo. A Poderosa ficou ligadinha no anúncio dos participantes da atração, no último dia 21, e ainda reclamou que sua amiga Pocah escondeu o jogo de que participaria do programa.