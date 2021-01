Anitta reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 22:07

Rio - Após ver que Pocah é uma das integrantes do 'BBB 21 ', Anitta gravou vários vídeos para o Instagram Stories, nesta terça-feira. Ela ficou indignada por não saber do confinamento da amiga antes.

A Poderosa brincou com a situação e revelou que as duas tem um grupo chamado 'Patroas' com MC Rebecca, Lexa e Gabi no whatsapp. "Olha o que essa desgraçada teve a audácia de fazer. A gente tem um grupo, né. Eu, ela, Rebecca, Lexa, Gabi... e a gente perguntou: 'amiga, você está confinada?'", começa Anitta.

Na época, Pocah debochou da situação e foi ameaçada pela funkeira. "Se a Pocah estiver nessa p**** e ela não estiver contando pra gente, não vou fazer torcida pra ela".

Pocah, então, deixou um vídeo gravado para a Poderosa para ela ver quando fosse anunciada pela equipe da TV Globo. "A língua estava coçando pra te contar. A gente se falou várias vezes. Estava doida pra te contar, mas não podia", explica a cantora.

Ao mostrar as imagens, Anitta "xinga" a amiga: "Filha da mãe, escrota, te odeio [risos]. Olha, ela está tendo coragem de me falar isso...".