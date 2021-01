Pocah Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 19/01/2021 19:16

Rio - Confirmada como participante da 21ª edição do 'BBB', a funkeira Pocah pode ter problema em ficar os 100 dias confinada. Em entrevista exclusiva ao DIA , a cantora revelou, em outubro, que não aguentaria muito tempo sem sexo. Vale lembra que Pocah está em um relacionamento sério com Ronan Souza, ex da também funkeira Anitta.

fotogaleria

Publicidade

Em outubro, Pocah foi premiada no MTV MIAW 2020 na categoria ‘Melhor Clipe Feito Em Casa’ por ‘Depois da Quarentena’. A música fala sobre o que o tempo de espera longe do ‘crush’ pode fazer com uma pessoa. “Hoje temos toda a tecnologia para ajudar, dá pra falar ao telefone, usar a chamada de vídeo. Não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada rs. E lembrando que é bom sentir saudade também! Aí quando chegar a hora de encontrar o crush é certo de dar problema”, brincou a funkeira, que afirmou não saber ao certo qual o maior período em que teve que ficar em abstinência. “Olha, nem sei, mas não muito tempo”, disse.