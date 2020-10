Pocah Cleiby Trevisan / Divulgação

Publicado 21/10/2020 14:43 | Atualizado 21/10/2020 14:46

Rio - Ela tá com tudo em cima! Depois de ganhar o MTV MIAW 2020 na categoria ‘Melhor Clipe Feito Em Casa’ por ‘Depois da Quarentena’, Pocah é só alegria. “Foi uma honra receber esse prêmio! Estou muito orgulhosa da minha equipe e dos meus fãs que votaram incansavelmente. Fiquei muito feliz!”, comemora a funkeira em referência ao clipe dirigido por Marco Salomão.

A música, inclusive, fala sobre o que o tempo de espera longe do ‘crush’ pode fazer com uma pessoa. “Hoje temos toda a tecnologia para ajudar, dá pra falar ao telefone, usar a chamada de vídeo. Não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada rs. E lembrando que é bom sentir saudade também! Aí quando chegar a hora de encontrar o crush é certo de dar problema”, brinca a funkeira, que não sabe ao certo qual o maior período em que teve que ficar em abstinência. “Olha, nem sei, mas não muito tempo”, se diverte.

Novo trabalho

Mas o retorno positivo de ‘Depois da Quarentena’ não é sinônimo de descanso. Amanhã, a cantora de 26 anos lança ‘Toda Sua’, uma música que mostra um lado profissional bem diferente. “Minhas expectativas são as melhores. A música é um trap, eu canto com o meu parceiro Oik e a produção é do grande Mãolee no Beat. Estou muito à vontade nesse novo projeto. Os meninos são meus parceiros já tem tempo, inclusive é meu segundo som com o Mãolee. E eu amo rap, trap e acho que esses gêneros conversam muito com o funk porque vieram do mesmo lugar. Então me sinto em casa!”, argumenta a funkeira, que ainda traz mais um bom motivo para os fãs acompanharem o trabalho.

“O clipe está incrível e eu estou gata demais nele rs. Vocês não podem deixar de assistir!”, brinca.

Corpo em dia

E, por falar em “estar gata’, Pocah revela quais têm sido os cuidados com o corpo e a saúde nesse período de isolamento. “Eu tento ao máximo ser uma pessoa saudável. Mas não vou mentir! Foi uma luta nessa quarentena. Acabei chutando o balde. Eliminei 15kg fazendo um tratamento hormonal. Mas nem era a minha intenção perder tantos quilos, até porque eu como muito bem e sou ruim de dieta”, conta a funkeira, que está satisfeita com o físico atual. “Estou bem magrinha mas tô saudável e feliz, isso que importa”.

Mãezona

Além do trabalho na música, Pocah também se divide com os cuidados com Vitória, sua filha de 4 aninhos. A pandemia, por sinal, intensificou a atenção dedicada à pequena. “Ela tá amando ter a mãe em casa pra brincar com ela e dormir todos os dias agarradinha. Ela entendeu super bem a pandemia! A Vitória tem uma consciência de gente grande. Ela quase não dá trabalho e é uma criança muito especial! A gente brinca de boneca, faz cabana na sala, fazemos tarefas da escola. Somos muito amigas”, celebra a cantora.