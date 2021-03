Biah Rodrigues Cauê Garcia I CG Comunicação

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 13:09

Biah Rodrigues, mulher do sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, passou recentemente por uma cirurgia de correção de um buraco dentro do nariz. Ela ficou internada em São Paulo, onde foi submetida ao procedimento. A modelo já está em casa e recebendo cuidados da família na capital paulista. Segundo a assessoria de Biah, ela fez uma cirurgia de rinoplastia que deu errado e que deixou com um buraco enorme dentro do nariz de uma narina para a outra.