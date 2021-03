Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan Reprodução

Maria Lina, atual mulher do humorista Whindersson Nunes, resolveu abrir o jogo com seus seguidores do Instagram sobre detalhes de sua primeira gravidez. Sem papas na língua, a morena respondeu até onde o primeiro filho do casal foi cancebido. "No México. Baby Mexicano", escreveu.



Maria também revelou por que ela e Whindersson decidiram anunciar publicamente a gravidez antes dos três meses, como a maioria dos casais famosos fazem. "Muita gente ruim na internet. Ficamos com medo de alguém divulgar e perdermos nossa oportunidade de contar igual sonhamos", contou.



Quando questionada se pretende contratar uma babá para ajudar a cuidar do bebê, Maria disse que relutou muito, mas que sua experiência trabalhando como babá a fez entender o quanto essa ajuda será necessária. "Resisti muito sobre, agora sou mais maleável. Acho que como fui babá eu entendi a importância de ter alguém além dos pais olhando pela criança. Então, sim!", respondeu.