Publicado 01/03/2021 17:45 | Atualizado 01/03/2021 18:05

Roberto Carlos recebeu nesta segunda-feira (1) a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O cantor, de 79 anos, esteve sozinho em um posto de vacinação no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio. Dentro do carro, o Rei foi vacinado e mostrou que estava todo paramentado: luva, touca, máscara e óculos. "Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar e isso é muito importante. Vacina Sim!", escreveu na legenda do vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram.

