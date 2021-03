Geraldo Luís Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 16:26 | Atualizado 01/03/2021 16:32

Geraldo Luís está internado desde domingo (28) no Hospital Vila Nova Star na capital paulista após apresentar complicações da Covid-19. O apresentador da Record foi diagnosticado com infecção pulmonar uma semana depois de testar positivo para a doença causada pelo coronavírus e segundo seu relato no Instagram neste segunda-feira (1), ele está com 20% dos pulmões comprometidos com a infecção.

"Passei dias difíceis, noites com dores por todo corpo. Hoje minha medica @draludhmilahajjar fez novos exames, na Tomografia apontou uma infecção de 20 por cento em meus pulmões. Já entrou com novos medicamentos e ficarei internado para melhor cuidado do avanço de minha cura. Sigo na fé em Jesus e no amor pela vida. Tanta gente orando que me ama que me sinto no dever de passar a verdade . Hoje tive grandes avanços e as dores já diminuíram. Obrigado pelo carinho e preocupação de vocês, Deus abençoe a todos e se cuidem. Vacina para todos !", escreveu Geraldo.

Publicidade

Um boletim médico do hospital foi divulgado nas redes sociais do próprio informando que o estado de saúde do paciente é estável, respira sem ajuda de aparelhos e recebe tratamento medicamentoso e suporte fisioterápico. Os médicos ainda anunciam que Geraldo Luís não tem previsão de alta hospitalar.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Geraldo Luis (@geraldobalanca)