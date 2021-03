Cintia Dicker e Pedro Scooby Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:00 | Atualizado 01/03/2021 17:17

fotogaleria Cintia Dicker não teve paz dos seus seguidores nesta segunda-feira (1). Muitos deles querendo dicas de como transar em lugares públicos sem dar bandeira e os questionamentos aconteceram depois de uma entrevista que modelo deu sobre o sexo em seu relacionamento com Pedro Scooby. A gaúcha revelou ter transado no avião em um voo entre Rio de Janeiro e Lisboa, capital de Portugal. "Não fomos para o banheiro, foi na poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina", contou a também atriz. Muitos internautas também deixaram recados elogiando a relação carinhosa do casal.

Ela também assumiu em entrevista ao Jornal O Globo que no início do namoro por causa dos compromissos profissionais dos dois em lugares diferentes do mundo, eles trocaram nudes e fizeram bastante sexo virtual. "Hoje, é tudo presencial', garantiu Cintia, que oficializou a união estável com o surfista em um cartório de Portugal, no mês de novembro de 2020.