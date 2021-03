Luana Sandien Reprodução

Publicado 02/03/2021 19:58 | Atualizado 02/03/2021 20:41

A modelo Luana Sandien viveu uma aventura para poder fotografar pela primeira vez para a revista Playboy. Com lockdown severo na Espanha, a Playboy África escolheu a Bahia para fotografar a modelo brasileira. Ela viajou cerca de 36 horas fazendo conexões em quatro países para poder chegar ao Brasil sem ficar presa por conta do isolamento.

"As restrições na Europa estão muito rígidas e com toda razão, porque a doença está pegando todo mundo. Como o país estava em lockdown, seria impossível fazer minhas fotos lá, então eu tive que fugir para o Brasil e escolhi a Bahia", conta a modelo, que apresentou os bastidores do ensaio que fez nas mais famosas ruas de Salvador.

"Eu vejo que o Brasil ainda continua na mesma, como se não houvesse pandemia. Mas foi a chance de eu fazer minhas fotos. As ruas de Salvador ainda estavam cheias de turistas", afirma a loira, que disse ter conseguido realizar o seu sonho e que agora está se cuidando bastante. "Eu já fiz o teste rápido de Covid e deu negativo, mas ainda estou aguardando resultado do PCR, que é mais seguro".