Publicado 01/02/2021 17:54 | Atualizado 01/02/2021 18:10

fotogaleria Modelo brasileira, que vive em Barcelona, na Espanha, Luana Sandien passou um sufoco em Dubai no último final de semana. Depois de um dia de ensaio fotográfico para uma campanha de moda em pleno deserto, ela resolveu fazer fotos pessoais. Luana, de 27 anos, quis aproveitar a linda luz do pôr do sol do lugar para fazer um cliques sensuais de topless e se deu mal. Ela acabou recebendo ofensas das pessoas que estavam próximas ao local e depois ainda foi vítima de ameaças verbais nos comentários de algumas imagens publicadas.

"Fiquei bem assustada com repercussão negativa. Mas, eu não tive a intenção de ofender ninguém, nenhuma religião ou cultura. Pedi desculpas e apaguei as fotos porque eu só queria registrar um momento muito legal em um lugar lindo e mágico", explicou a coluna. Em Dubai, a exposição ao topless e a nudez são desprezadas e podem ser consideradas um sinal de indecência pública. Luana foi acusada pela imprensa local, que noticiou o episódio, de não ser sensível às rígidas leis do país sobre o código de vestimenta. "Tenho medo de não poder entrar mais lá", assumiu.