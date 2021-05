Reforma das estradas Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 25/05/2021 13:56

A Prefeitura de Paraty através da Secretaria de Obras e do Secretário de Obras Fabrício criou o “Programa Caminhos de Paraty” que vai garantir o acesso e o direito de ir e vir da nossa população, serão 32 estradas municipais beneficiadas, que somadas ultrapassam a 115 km.

Dentre os principais benefícios estão: o escoamento da nossa safra agrícola, o transporte dos nossos estudantes e novos caminhos para o turismo.

Publicidade

São 32 estradas de nossa zona rural que serão beneficiadas. São obras de drenagem, reformas em leitos, pontes, limpeza e sinalização.

As estradas beneficiadas são: Estrada do Corisquinho, Estrada Mato Dentro, Estrada do Paraty-Mirim, Estrada C´est La Vie, Estrada da Forquilha, Estrada do Patrimônio, Estrada do Campinho, Estrada do Novo Horizonte, Estrada Novo Mundo, Estrada Córrego dos Micos, Estradas Pedras azuis, Estrada da Jaqueira, Estrada do Cabral, Estrada do Curupira, Estrada do rio dos Meros, Estrada da Olaria, Estrada do Barro Alto, Estrada do Caboclo, Estrada do Cassununga, Estrada do Morro do Ditão, Estrada da Indaiatiba, estrada do Rio Pequeno, Estrada da Serraria, Estrada da Colônia, Estrada do Sertão do Bertano, Estrada do Catimbau, Estrada do Chapéu do Sol, Estrada da Cachoeirinha e Estrada da Pedra Branca.