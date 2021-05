Recebemos ontem em Paraty Prefeitura

Por Persante Baldoni

Publicado 22/05/2021 01:42

Recebemos ontem em Paraty uma visita técnica de representantes do governo do Estado e do setor de turismo com o objetivo de impulsionar a economia dos setores de turismo, pesca e náutica e da gastronomia local. O objetivo foi avaliar a realização da Primeira Feira de Pesca e Negócios do Mar de Paraty, a ser realizada em 2022.

Participaram do encontro o consultor ambiental, Wanderson Teixeira, o diretor de marketing do Instituto Ativa Rio, Alexandre Tavares, o representante da My Beach Live Marketing, Cláudio Ignacio, o representante do Governo do Estado, André Souza, e os secretários Fabrício Soares, Márcio Alvarenga, Vinícius Soares, José Sérgio Barros e o secretário de Turismo Interino, Marcos Paulo Magalhães.

Um segundo encontro aconteceu nesta sexta feira, 21, no Cais de Turismo e foi finalizado com uma reunião na Secretaria Municipal de Turismo.