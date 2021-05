Doações dos 4.925 kits serão realizadas por meio dos projetos Uça e Mão na Massa Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:12

Rio - A Petrobras vai doar cestas básicas para população em vulnerabilidade por conta da pandemia de covid-19 do Rio de Janeiro. As doações dos 4.925 kits serão realizadas por meio dos projetos Uça e Mão na Massa. Entre os beneficiados estão comunidades de Duque de Caxias e Guapimirim, na Baixada Fluminense, além de Itaboraí e Maricá, na Região Metropolitana do Rio.



Em dez estados, a Petrobras vai doar 180 mil cestas básicas, que custaram R$22,7 milhões, para contemplar 60 mil famílias durante três meses. Para definir quem serão os atendidos pela iniciativa, foi realizado um mapeamento prévio em comunidades vizinhas de unidades de operações de refino e gás natural da companhia, e dados de inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.



“Essas cestas básicas ajudarão as comunidades vizinhas às nossas operações nesse período ainda tão crítico da pandemia. Entendemos as dificuldades da população e buscamos maneiras de ajudar a amenizar a situação”, afirma a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.



As instituições parceiras vão receber recursos da Petrobras para comprar e entregar os mantimentos às famílias, seguindo os protocolos de prevenção à covid-19. Dependendo da localidade, os beneficiados também podem ser atendidos com cartões para compra dos alimentos em comércios locais previamente cadastrados. “Com a aquisição das cestas no comércio local, fortalecemos os pequenos empreendedores, que também foram bastante afetados pela pandemia”, conclui Olinta.



Desde o início da pandemia, a empresa doou testes para diagnósticos, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos hospitalares e de combustível para abastecer ambulâncias, veículos de transporte de equipes de saúde e geradores de hospitais públicos que atendem pacientes do novo coronavírus.



Para 2021, a Petrobras iniciou a doação de 2,5 mil cilindros de oxigênio para beneficiar as secretarias estaduais de saúde. Até o momento, Amazonas, Bahia, Paraná , Ceará e Rio Grande do Sul já receberam cilindros. A companhia também investiu na aquisição de 12 miniusinas de oxigênio para abastecer hospitais públicos, com capacidade de suprir cerca de 20 leitos de UTI cada uma.



Os estados onde as usinas serão instaladas seguem os mesmos critérios adotados para a doação dos cilindros de oxigênio, que são possuírem unidades de operações da Petrobras e criticidade das taxas de contaminação e mortalidade pela Covid-19. O valor destinado pela Petrobras às ações já chega a R$100 milhões. Parte do valor aprovado para a realização destas ações vem de recursos recuperados pela companhia em acordo de leniência assinado recentemente.