fortes chuvas que cairam na cidade desde a madrugada causaram transtorno aos moradores de algumas localidades. Na foto, Mirante do Leblon, zona sul do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/05/2021 07:47 | Atualizado 14/05/2021 08:51

Rio - A cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade, às 5h30 desta sexta-feira (14). Segundo o Centro de Operações da prefeitura, não há previsão de chuva para as próximas seis horas. O Alerta Rio informou que o radar meteorológico do Sumaré detecta núcleos de chuva fraca sobre o oceano, na altura da Baía de Sepetiba.

A previsão para os próximos dias é de frio sem chuva até terça-feira (18). De acordo com o Alerta Rio, as temperaturas registram a máxima de 27ºC e a mínima de 14ºC, neste sábado. No domingo a máxima se repete e a mínima é de 15ºC. Já na segunda pode esquentar um pouco, com máxima prevista de 29°C e mínima de 15°C. Na terça, a máxima é de 27°C e a mínima de 15°C.

Em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, moradores enfrentaram dificuldades para sair de casa. As ruas sem asfalto ficaram cobertas de lama. O local foi mostrado pelo helicóptero da TV Globo, na manhã desta sexta-feira.

No Jardim Botânico, próximo à Rua Lopes Quintas a fiação caiu, cortando a via, passando entre os carros. O trânsito é coordenado por agentes da Polícia Militar que foram deslocados para o local.