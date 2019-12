Lima - Dois jovens funcionários morreram eletrocutados enquanto limpavam a cozinha de uma rede local de fast-food do McDonald's em Lima. A informação foi confirmada pela polícia peruana nesta segunda-feira.



Os trabalhadores, um rapaz de 18 anos e uma garota de 19, morreram na madrugada de domingo quando limpavam a cozinha do local no distrito de Pueblo Libre.



"Estamos investigando o caso. Um grupo de especialistas em criminalística está (agora) no local para verificar a situação", disse à AFP uma fonte da Direção de Criminalística da polícia.

As vítimas começaram a namorar no colégio, onde se conheceram - Reprodução



As vítimas são Carlos Campos e Alexandra Porras, que concluíram recentemente o Ensino Médio e trabalhavam no turno da noite há seis meses naquele estabelecimento.



Segundo a polícia, a menina sofreu a descarga elétrica enquanto manuseava uma máquina de refrigerante. Seu colega tentou ajudá-la, mas também foi atingido pela descarga.



