Homem foi preso na cidade de Limeira, em SP Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 17:09

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER/Deic), cumpriu um mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (10) e deteve um homem de 19 anos em São Paulo. O jovem planejava invadir e matar alunos de uma escola, no bairro de Americanópolis, na Zona Sul da Capital. O suspeito foi detido no bairro do Capão Redondo.

Os agentes detiveram o rapaz na casa de um tio e o levaram ao Palácio da Polícia Civil, na região central da capital. A identidade do suspeito não foi revelada. Um celular foi apreendido e será analisado pela perícia, que pode revelar detalhes dos planos.

Publicidade

A prisão aconteceu com auxílio de informações vindas de autoridades americanas. Ele cooptava, pela internet, jovens dispostos a realizar ataques.

Mais dois adolescentes foram identificados como suspeitos e são procurados pela polícia.

Publicidade

Os policiais informaram que o jovem passou por tratamento e foi detido por motivo semelhante em 2020. Agora, ficará preso por tempo indeterminado após o cumprimento do mandado de prisão preventiva.