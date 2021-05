Ponte mais longa do mundo, em Portugal Agência Brasil

Portugal - A ponte de pedestres mais longa do mundo, localizada no distrito de Aveiro, em Portugal, enfim foi aberta ao público. Finalizada em julho de 2020, a passarela tem 516 metros e incríveis 175 metros de altura.

Em uma paisagem calma, escondida entre montanhas repletas de rochas e cobertas de folhagem verdejante e flores amarelas dentro do Arouca Geopark, a travessia da ponte é para quem não tem medo de altura. Veja o vídeo abaixo.

O trajeto do início ao fim da ponte leva cerca de 10 minutos. O visitante pode apreciar uma vista panorâmicas da cachoeira, do desfiladeiro e até do Rio Paiva sob seus pés. A estrutura é sustentada por cabos de aço e duas enormes torres em forma de V.

O português Hugo Xavier, um dos primeiros a cruzar a ponte no dia de sua inauguração, falou sobre a sensação que sentiu durante o percurso.

"Estava com um pouco de medo, mas valeu muito a pena. Foi extraordinário, uma experiência única, uma descarga de adrenalina", afirmou.