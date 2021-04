Na foto, coronel Julian Rocha Pontes Foto: Reprodução / PMDF / Sgt Wander Vieira

Publicado 02/04/2021 17:25

Brasília - Comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Julian Rocha Pontes, foi exonerado do cargo após ser vacinado contra a covid-19. A demissão do militar foi publicada nesta sexta-feira em Diário Oficial. As informações são do Metrópoles.

Apesar da saída do coronel Pontes ser esperada por causa da troca do comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o escândalo teria acelerado o processo. Em decreto, assinado pelo governador Ibaneis Rocha, Márcio Cavalcante de Vasconcellos foi escolhido para assumir o comando da PMDF.

Nesta quarta-feira, militares da alta patente da PM foram imunizados contra o novo coronavírus. Os oficiais teriam se aproveitado de uma mudança nas regras das doses remanescentes de imunizante. Eles foram vacinados na frente de, aproximadamente, oito mil praças da corporação.