Baile funk reúnce centenas de pessoas na Ilha do Governador Reprodução/Twitter

Publicado 03/01/2021 17:05 | Atualizado 03/01/2021 19:13

Rio - Centenas de pessoas se aglomeram na noite de sábado (2) e madrugada deste domingo (3), em um baile funk conhecido como "Baile de Portugal", na comunidade Parque Royal, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Nas imagens, divulgadas pelas próprias frequentadores no local, é possível ver que não há o uso de máscaras e nenhuma medida sanitária ou distanciamento social foi respeitado.



O baile contou com lonas, telões e música no último volume para promover a diversão de jovens em meio a pandemia que já deixou mais de 25 mil mortos. Segundo testemunhas informaram ao DIA, o evento seguiu noite adentro sem o impedimento de nenhuma autoridade pública.

Baile de Portugal no Morro do Serrão.#Covid19 pic.twitter.com/DJKYZFw3UB — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) January 3, 2021

Vale lembrar que está proibido a realização de qualquer evento que tenha aglomerações no Rio de Janeiro. Os principais eventos de Réveillon foram cancelados na capital e a tradicional queima de fogos em Copacabana também foi cancelada.

Em nota, o Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) informou que não foi acionado sobre esse evento. "É importante lembrar que as equipes de prontidão do Ivisa atendem denúncias oficializadas no canal 1746.

Para denunciar, basta entrar em contato com um dos canais de atendimento da Central 1746. Podendo acessar o site 1746.rio, discar 1746 de qualquer telefone ou baixar o aplicativo 1746 Rio.

Acesse o link: https://www.1746.rio/portal/servicos",informou a Ivisa.

O DIA questionou a Polícia Militar sobre o evento clandestino. Também em nota, a PM informou que as ações da corporação são desencadeadas de maneira planejada e estratégica, visando a preservação de vidas. "Em comunidades em situação de vulnerabilidade, muitas vezes eventos culturais são preenchidos por criminosos armados, que reagiriam a uma intervenção policial de maneira inconsequente, expondo a vida de inúmeros moradores. Diante deste cenário, a Polícia Militar busca agir sempre de maneira prévia, desarticulado os eventos sem autorização antes de seu início, ainda em sua fase inicial de montagem. Para isso, a colaboração da população é de suma importância, realizando denúncias detalhadas através do Disque Denúncia - (21) 2253-1177 - que corroboram diretamente com a identificação e prisão dos criminosos que persistem em fazer parte destes eventos. O anonimato é garantido".

O evento, que contava com a presença de aproximadamente 500 pessoas, acontecia desde a virada de 2020 para 2021, sem interrupção. Segundo a Seop, a maioria dos presentes estava sem máscara e aglomerados, desrespeitando as regras de ouro da pandemia.



Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na 43ª DP (Guaratiba). Ainda de acordo com a corporação, a ação da Seop para desarticular a festa de música eletrônica contou também com o suporte de equipes do 27° BPM (Santa Cruz). Logo após a chegada dos agentes, o evento foi encerrado. Ninguém foi preso.