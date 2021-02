PDT quer Ciro Gomes liderando frente ampla de centro-esquerda em 2022

Ciro Gomes, do PDT José Cruz/Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/02/2021 08:52

São Paulo - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse nesta quinta-feira que o partido trabalha para que Ciro Gomes seja o candidato de uma frente ampla de centro-esquerda em 2022.

O pedetista se reuniu com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), nesta quinta. Lupi disse que vem ampliando conversas com diversos partidos e que Ciro representará a legenda na próxima eleição.

“Temos tido boas conversas com o PSB, com a Rede e com o PV. Tenho um diálogo permanente com o Kassab que é o presidente nacional do PSD, partido que o Kalil pertence, e o nosso desejo e nossa vontade é formar uma grande aliança de centro esquerda que representa o projeto de Brasil e na nossa opinião quem encarnar melhor essa capacidade é o Ciro Gomes”, afirmou Lupi.

O presidente nacional do PDT desconversou ao ser perguntado sobre a participação do Partido dos Trabalhadores (PT) em uma eventual formação de aliança — no último dia 6, o PT lançou Fernando Haddad como pré-candidato ao pleito.

“Temos que buscar alianças de centro esquerda, no primeiro ou segundo turno, mas isso é final de conversa e não começo."



“Devemos pensar sempre em programas de governo, nosso candidato Ciro Gomes, apresentou desde 2018 um projeto nacional desenvolvimentista, inclusive fez um livro sobre isto e estamos andando o Brasil com este programa, até agora não vi nenhum candidato apresentar”, continuou.

Sobre o partido de Kalil ser da base aliada do presidente Bolsonaro (sem partido) no Congresso, Lupi disse que "apoio não se discute, se aceita".

“Em primeiro lugar quem conhece o Kalil como eu conheço sabe que ele não é da base do Bolsonaro e eu não tenho dúvida da sua posição de independência ao governo. O PSD é um partido autônomo, ele não tem uma posição de apoio ao governo Bolsonaro, ele tem uma posição de independência."