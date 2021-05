Thiaguinho e Mariana Rios Reprodução

Publicado 08/05/2021 19:49

Rio - Nem adiantou Mariana Rios falar sobre amizade em sua postagem deste sábado. Em um vídeo divulgado pela atriz e cantora, ela aparece em clima de intimidade com Thiaguinho, enquanto ensaiavam 'Viver sem Ti' e isso foi o ponto de partida para que os fãs começassem a sonhar com o casal. "Deus que me perdoe, mas eu shippo demais", escreveu uma seguidora.

A música marca a parceria dos cantores e já fez muito sucesso em 2010, quando o pagodeiro ainda estava no Exaltassamba. Mesmo assim, Mari fez questão de reforçar a relação amigável com o cantor na legenda. "17 graus em São Paulo e eu com nostalgia desse dia de sol, antes da gravação do dvd infinito! Ensaiando com @thbarbosa o dono do DVD infinito a música "Viver sem ti" para o projeto do dvd infinito! Desejo que essa amizade seja infinita assim como o dvd infinito. Se você também ama essa música infinitamente então bate aqui", escreveu a atriz.

Thiaguinho, por sua vez, também respondeu de forma amigável nos comentários. "Sempre um prazer cantar contigo!!! E essa virou um clássico!!! Mais uma versão lindaaa!!! Que venham mais e mais músicas lindas pra gente eternizar, Marianaaa", escreveu.

