Thiaguinho Bruno Soares

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 14:35

Rio - Thiaguinho está longe de viver uma realidade só de "ousadia e alegria". Nesta quinta-feira, a assessoria do cantor informou que ele está deixando seu contrato com a Som Livre. De acordo com o texto, a relação entre o pagodeiro e a gravadora ficou insustentável.

"Uma relação harmoniosa, parceira e sadia é fundamental para o sucesso de um projeto artístico em comum. Neste caso, houve quebra de confiança e desinteresse da Som Livre no cantor, que tornou insustentável a continuidade do contrato", diz a nota que também afirma que a equipe de Thiaguinho pode entrar na Justiça caso seja necessário.

"Para que um artista tenha qualidade em seu trabalho e preserve em primeiro lugar a sua arte, apresentando o melhor dela aos seus fãs, é necessário que a gravadora caminhe no mesmo sentido de interesses. Mas não foi o que aconteceu. A Som Livre caminhou no sentido oposto. Sendo assim, encerrou-se um ciclo visando à proteção do artista e sua arte, que será defendido em todas as esferas, inclusive, se necessário for, pela via judicial", explicou a equipe do cantor.

Procurada pelo DIA, a Som Livre ainda não se posicionou sobre o caso.

Confira a nota da equipe de Thiaguinho na íntegra:

