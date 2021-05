Participantes de 'No Limite' reencontram seus pares no aeroporto

Rio - As gravações de "No Limite" já chegaram ao fim e os participantes do reality show desembarcaram no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Paula Amorim foi recebida pelo marido, o ex-BBB Breno. Já Gui Napolitano foi recebido pela namorada, a influenciadora Catherine Bascoy. Iris Stefanelli, Elana, Viegas, André Martinelli também desembarcaram em Guarulhos.

