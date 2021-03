Nego Di manda recado para Arlindinho Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 14:41 | Atualizado 22/03/2021 14:47

Rio - Nego Di usou as redes sociais para mandar um recado para Arlindinho, filho do sambista Arlindo Cruz. Enquanto Nego Di estava no "BBB 21", Arlindinho fez várias críticas ao humorista por conta de um vídeo em que ele faz piada sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz.

fotogaleria

Publicidade

"Os caras postam foto dele falando 'Recuperação a mil' e você olha a cara e está assim", disse Nego Di no vídeo, fazendo uma imitação com os olhos revirados. Arlindinho, então, disse que iria processar Nego Di.

Nos Stories, o humorista fez uma declaração sobre o assunto e mandou um recado para o filho do sambista. "Eu queria aproveitar esse momento aqui para falar direto com o Arlindinho, para entender qual é o propósito de seguir com essa parada. Logo que eu saí do 'Big Brother', a primeira coisa que eu fiz foi vir até o meu feed aqui, fazer uma declaração e nela eu peço desculpas a toda família do Arlindo Cruz pela piada que eu fiz. Óbvio que foi uma piada infeliz, uma piada onde eu perdi a mão e que a família, obviamente, sente muito, porque está vivendo uma situação que só eles sabem. Eu pedi desculpas, achei necessário, poucas vezes na vida eu pedi desculpas por piadas e essa foi uma delas", disse Nego Di.

Publicidade

O humorista seguiu dizendo que já pediu desculpas e que todo mundo erra. "Pedi no meu feed, falei nos lugares onde eu fui dar entrevistas o arrependimento da piada, porque foi uma pessoa também que eu sempre admirei e realmente foi uma brincadeira aonde eu errei, e todo mundo está sujeito a errar nessa vida, inclusive o próprio Arlindinho. [...] Fora Jesus Cristo, todo mundo já errou".

Ele também disse que o vídeo que Arlindinho assistiu foi editado e que quem assistiu ao vídeo todo entendeu o que ele quis dizer. "Quem assistiu todo pôde entender que em nenhum momento eu fiz piada da doença, da situação da saúde do Arlindo Cruz, em nenhum momento foi essa minha intenção. Eu brinquei com a maneira como estava sendo usada as redes sociais dele e também foi uma brincadeira infeliz, porém eu pedi desculpas, eu realmente entendi que isso incomodou as pessoas, foi porque eu pesei a mão e todo mundo está sujeito a uma situação dessas, eu realmente me arrependi".

Publicidade

Segundo Nego Di, sua família vem sofrendo ameaças e a atitude de Arlindinho "incita o ódio" e "fortalece esse tipo de situação". "Eu preciso trabalhar, irmão. Assim como tu, eu tenho família, tenho filho. Eu não posso ficar excluído para o resto da vida, as pessoas não podem deixar de ser meus amigos por causa de um erro que eu cometi com terceiros. Eu quero entender, irmão, qual é a situação. O que tu espera de mim além de um pedido de desculpas, uma retratação pública, como eu fiz no meu feed? Desculpa, irmão, se eu te ofendi, se eu ofendi a tua família. Mas e agora, a partir desse momento, o que você tu quer de mim?", perguntou.

E ele ainda acrescentou: "Quer que minha família continue sendo ameaçada? Tu nunca errou? Tu não precisa trabalhar também? Mano, a gente está no mesmo barco, está todo mundo fudid*, principalmente nessa pandemia. Me deixa trabalhar. Quando a gente trocou uma ideia no telefone, as coisas que você me falou foram completamente diferentes, tu disse que tinha família também, que entendia e que não queria me f*der, falou bem assim, eu pensei que naquele momento a gente tinha chegado em algum ponto em comum, mas agora esse teu comentário eu não consigo entender".

Publicidade

Por fim, ele disse que não liga de ser processado, mas afirmou que "essa história precisa chegar ao fim". "Mais uma vez eu peço desculpas para ti, para tua família, só que essa parada a gente tem que superar, mano. Se você quiser me processar, tranquilo, você está no seu direito, eu te falei isso. Só que tu precisa me deixar seguir o meu trabalho, eu não posso parar de trabalhar por causa de um erro, de uma piada. Não posso parar com tudo, desistir, por causa de uma piada ou porque você quer...".