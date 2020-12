Por iG

Publicado 04/12/2020 14:22 | Atualizado 04/12/2020 14:23

Carla Diaz revelou que enfrentou um câncer. Em julho, a atriz chorou ao contar que havia descoberto um nódulo na tireoide. Na época, ela falou que iria fazer uma biópsia para saber mais detalhes, mas ficou sem tocar no assunto até a noite da última quinta-feira.

"Tem coisas na vida que a gente precisa vivenciar um pouco. Entender o que está acontecendo, assimilar tudo, para depois poder dividir com as outras pessoas", Carla explicou no Stories. "Eu descobri um nódulo na tireoide. Acabamos descobrindo que ele era maligno, ou seja, eu estava com câncer na tireoide. Descobrir que está com câncer é assustador, é horrível, é muito delicado. Eu precisei desse tempo fechada no meu casulo, para resolver isso logo e para assimilar ", ela continuou.