Casa Nem, no bairro Flamengo, Zona Sul Reprodução vídeo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:16

Rio - A Casa Nem, centro de acolhimento destinada ao público LGBT em situação de rua e vulnerabilidade, localizado no Flamengo, na Zona Sul, está arrecadando alimentos para campanha de ação contra a fome, com distribuição de quentinhas, cestas básicas e roupas para população LGBTIA+.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Projetos Especiais, da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda de Projetos Especiais, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab).

A líder da Casa Nem, Indianara Siqueira, pede que as doações sejam entregues na própria casa de acolhimento ou através de depósito bancário.

"Arrecadamos alimentos para distribuição em parceria com a Casa Nem, estamos recebendo os currículos e encaminhando para o setor responsável da Setrab, e nós da coordenadoria de projetos especiais, vamos inaugurar assim que passar o período de restrições, um núcleo de atendimento LGBT para empregabilidade dentro da Casa Nem, além de capacitar uma pessoa do próprio espaço para cuidar desse banco de currículos e fazer a ligação com as empresas" ressalta Nélio Georgini, coordenador de projetos especiais, da Setrab.

Como ajudar?

Local para doações: Rua 2 de Dezembro, número 9, bairro do Flamengo.

Ajuda em dinheiro deverá ser encaminhada de acordo com os dados abaixo:

Banco do Brasil

Ag: 0392-1

C/c: 118970-0

Associação Grupo TransRevolução

CNPJ:27.720.290/0001-02