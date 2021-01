BBB21 Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 17:00

Falta pouco para a estreia da 21ª edição do “Big Brother Brasil” e, com isso, as apostas de possíveis candidatos para o grupo Camarote não param de crescer. Depois de nomes como Pocah, Camilla de Lucas e Fiuk serem cogitados, chegou a vez de Barbara Labres, Rodrigo Sant’Anna, Aline Riscado e até Sasha Meneghel, sim, a filha de Xuxa, entrarem na lista.



Os rumores ganharam força depois que Boninho, diretor da atração, publicou uma mensagem enigmática em suas redes sociais. “Verão pede um refresco que passarinho não bebe! Caju amigo! A receita é simples, caju fresco adoçado com compota de caju, vodka ou cachaça, o que você preferir. A minha fiz com Santa Rosa X! Com minha linda paixão”, diz a mensagem.



No post, Boninho aparece bebendo caipirinha com a mulher, a apresentadora Ana Furtado. Fato é que Santa Rosa é a cidade natal da eterna Rainha dos Baixinhos. Como a publicação surge acompanhada da letra x, internautas apontam que Sasha, ou até mesmo Xuxa, poderiam estar entre os confinados da nova edição do reality show. Além disso, a atriz e dançarina Aline Riscado também foi apontada pelos seguidores de Boninho como uma possível confinada do programa, já que a morena interpretou durante anos a personagem “Verão” em uma propaganda de cerveja.



De acordo com Rafinha, vencedor do “BBB8”, afirmou durante uma live TV Integração que Bárbara Labres, Rodrigo Santana e Sasha estarão no elenco do “Big Brother Brasil 21”. Agora, só nos resta esperar a estreia do reality show, que começa no dia 25 de janeiro, na Globo.