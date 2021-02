Eliana relembra fotos de biquíni em Paraty: ’Livre’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 12:17 | Atualizado 26/02/2021 12:19

Rio - A apresentadora Eliana, de 47 anos, postou no Instagram, na manhã desta sexta-feira, algumas fotos da viagem que fez para Paraty, no Rio, no mês passado. "Tinha acabado de dar um mergulho no mar e era cedo. Passava todos os meus dias por lá, ao lado de minha família, em meio à natureza, com pé no chão, biquíni e zero maquiagem. Resolvi postar esta foto porque ela me revela do jeito que sou e como mais gosto de viver, sem grandes produções, livre, leve e natural. Ah, e com pouca roupa", escreveu a apresentadora na legenda da foto.

"[Gosto de] me produzir, postar os looks do dia, brincar com as várias mulheres que sou, usar os filtros que deixam a pele igual a uma porcelana, mas todos sabemos que ninguém é assim o tempo todo. E essa é a melhor versão de mim, inteira, imperfeita e verdadeiramente eu. O que te faz se sentir livre e leve?", perguntou a apresentadora a suas seguidoras.